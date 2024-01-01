DMAIL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Dmail Network, kullanıcılara, geliştiricilere ve pazarlamacılara hitap eden, şifrelenmiş e-postalar, birleştirilmiş bildirimler ve birden fazla zincir ve uygulama genelinde kusursuz pazarlama hizmetleri sunan, yapay zeka destekli merkeziyetsiz bir iletişim altyapısı inşa ediyor.