DKS | DKS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DKS Hızlı Proje Tanıtımı
DarkShield Game Studio, video oyunlarının geliştirilmesi konusunda uzmanlaşmıştır. 2D ve 3D RPG video oyunları geliştiriyoruz. DarkShield Games, derin araştırmalara dayanarak oyun endüstrisi ile kripto para dünyası arasında bir bağ oluşturmaktadır.
Tüm DarkShield oyunları NFT ve Puan Sistemimizi entegre edecek ve ekosisteminde yalnızca resmi DarkShield tokenini kullanacaktır. Böylece DarkShield ekosistemindeki seçeneklerden asla sıkılmayacaksınız.DKS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDKS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDKS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,960,503,000