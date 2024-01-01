DKargo | DKA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DKargo Hızlı Proje Tanıtımı
dKargo platformu, katılımcıların platformdaki etkileşimi için piyasaya DKA tokenleri sürer. DKA tokenleri, blok zinciri teknolojisine dayalı kripto para birimidir. Borsalar aracılığıyla alınıp satılabilirler ve itibari paraya dönüştürülebilirler.DKargo geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DKA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDKA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDKA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000