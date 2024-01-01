Dione Protocol | DIONE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Dione Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
Dione, Dione Protokolü için yerel tokendir. Kamuoyu için merkeziyetsiz tokenlerin satın alma kolaylığını geliştirmeyi amaçlayan bir ekosistem oluşturmayı amaçlamaktadır. Dione, gerçek dünya sorunlarıyla DeFi sektörü arasındaki boşluğu kapatmaya büyük önem verir. Bu çözümü, yenilenebilir enerjiyle çalışan bir sistem geliştirerek başarır. Kolaylık, daha güvenli ve merkeziyetsiz bir geleceği birleştirmek, insanlığın ortak paydasını oluştur. Dione Protocol, güçlü ve merkeziyetsiz bir geleceğe ulaşmak için güçlü bir topluluk oluşturarak insanları ilk sıraya koyar.Dione Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDIONE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDIONE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000