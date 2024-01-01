DIGI | DIGI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DIGI Hızlı Proje Tanıtımı
Digiverse projesi, gerçek ile meta evren arasında bir köprü kurmaya adanmış bir devrimin somutlaşmış halidir.DIGI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DIGI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDIGI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıDIGI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000