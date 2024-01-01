DHP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

dHealth Network, küresel sağlık hizmetleri kullanım durumlarını ve ödeme sistemlerini sorunsuz bir şekilde yürütmek için tak ve çalıştır bileşenleri ve paylaşılan blok zinciri altyapısı sunar. DHP (Dijital Sağlık Puanları), dHealth Network'ün yerel tokenidir. DHP, zincirler arası uyumludur ve küresel dHealth ekosistemine güç sağlar. Şu anda DHP, dHealth Network üzerinde yerel DHP olarak ve Ethereum üzerinde ERC20 DHP olarak mevcuttur.