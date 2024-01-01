DGI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

DGI, oyun birlikleri alanında öncü bir projedir. Odak noktamız, ödülleri token sahiplerine geri kazandırmaktır. Katılımcılarımız DGI tokenlerini stake ederek, oyun birliği DGG'nin portföyünden elde edilen gelirlerden aylık olarak pasif gelir elde edebilirler.