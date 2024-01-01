DGI | DGI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DGI Hızlı Proje Tanıtımı
DGI, oyun birlikleri alanında öncü bir projedir. Odak noktamız, ödülleri token sahiplerine geri kazandırmaktır. Katılımcılarımız DGI tokenlerini stake ederek, oyun birliği DGG'nin portföyünden elde edilen gelirlerden aylık olarak pasif gelir elde edebilirler.DGI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DGI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDGI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDGI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000