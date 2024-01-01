Digihealth | DGH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Digihealth Hızlı Proje Tanıtımı
Digipharm, sağlık kuruluşları için ne kadar iyi çalıştıklarına bağlı olarak sağlık teknolojileri ve hizmetleri için ödeme yapılmasını sağlayan performansa dayalı sağlık hizmeti satın alma sözleşmelerini yönetir ve işletir. Digipharm'ın "Geri Ödeme" platformu, şu anda devlet kurumları, sigorta şirketleri ve dünyanın dört bir yanındaki ilk 10 ilaç üreticisi tarafından kullanılan bir B2B teklifidir.Digihealth geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDGH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDGH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000