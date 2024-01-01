Digihealth geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Digipharm, sağlık kuruluşları için ne kadar iyi çalıştıklarına bağlı olarak sağlık teknolojileri ve hizmetleri için ödeme yapılmasını sağlayan performansa dayalı sağlık hizmeti satın alma sözleşmelerini yönetir ve işletir. Digipharm'ın "Geri Ödeme" platformu, şu anda devlet kurumları, sigorta şirketleri ve dünyanın dört bir yanındaki ilk 10 ilaç üreticisi tarafından kullanılan bir B2B teklifidir.