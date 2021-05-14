DFYN | DFYN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DFYN Hızlı Proje Tanıtımı
Dfyn şu anda Polygon ağında çalışan çok zincirli bir AMM DEX platformudur. Çeşitli zincirlerdeki Dfyn düğümleri, Yönlendirici Protokolü tarafından etkinleştirilen zincir üstü likidite süper ağına likidite giriş ve çıkış noktaları görevi görür.DFYN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DFYN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDFYN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDFYN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-05-14
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz250,000,000