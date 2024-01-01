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DeFi Mall, zincirler arası işlemleri ve çoklu varlıkların birlikte çalışabilirliğini sağlayan tek noktadan birleştirilmiş bir alım satım platformu olmakla birlikte, aynı zamanda kapsamlı bir blok zinciri geliştirme platformudur. Gelecekte, üst düzey küresel blok zinciri kamu zincirlerini, uluslararası finans kurumlarını, dijital varlık düzenleme kurumlarını, olağanüstü teknoloji yeteneklerini ve DFM topluluğuna ve ürünlerine katılmak ve bunları toplu olarak geliştirmek ve işletmek için blok zinciri entegrasyonuna ihtiyaç duyan çeşitli endüstri katılımcılarını çekerek merkeziyetsiz ve uluslararası bir topluluk kurmayı hedeflemektedir.