DeFi Mall | DFM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DeFi Mall Hızlı Proje Tanıtımı
DeFi Mall, zincirler arası işlemleri ve çoklu varlıkların birlikte çalışabilirliğini sağlayan tek noktadan birleştirilmiş bir alım satım platformu olmakla birlikte, aynı zamanda kapsamlı bir blok zinciri geliştirme platformudur. Gelecekte, üst düzey küresel blok zinciri kamu zincirlerini, uluslararası finans kurumlarını, dijital varlık düzenleme kurumlarını, olağanüstü teknoloji yeteneklerini ve DFM topluluğuna ve ürünlerine katılmak ve bunları toplu olarak geliştirmek ve işletmek için blok zinciri entegrasyonuna ihtiyaç duyan çeşitli endüstri katılımcılarını çekerek merkeziyetsiz ve uluslararası bir topluluk kurmayı hedeflemektedir.DeFi Mall geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDFM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDFM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz6,000,000,000