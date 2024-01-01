DFI | DFI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DFI Hızlı Proje Tanıtımı
DfiStarter is the First Project Accelerator for Dfinity. The DfiStarter accelerates premier projects on Dfinity with crowdfunding, marketing, AMM, public relations, and tech support services.DFI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DFI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDFI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDFI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000