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DF Capital'ın temel fikri ve görevi, TON'da bir numaralı topluluk haline gelmek ve popülerleştirme yoluyla eksik alanları, hizmetleri ve ürünleri doldurarak bu topluluk içinde sinerji oluşturmaktır. TON blok zincirinin üstünde, bu kripto sektöründeki tüm katılımcıları sosyal olarak daha bütünsel bir şeye bağlayacak olan DFC tokenini piyasaya sürdük.