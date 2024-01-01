DF Capital DAO | DFC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DF Capital DAO Hızlı Proje Tanıtımı
DF Capital'ın temel fikri ve görevi, TON'da bir numaralı topluluk haline gelmek ve popülerleştirme yoluyla eksik alanları, hizmetleri ve ürünleri doldurarak bu topluluk içinde sinerji oluşturmaktır. TON blok zincirinin üstünde, bu kripto sektöründeki tüm katılımcıları sosyal olarak daha bütünsel bir şeye bağlayacak olan DFC tokenini piyasaya sürdük.DF Capital DAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDFC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDFC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000