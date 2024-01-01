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DevvE, piyasadaki en çevreci, en uygun fiyatlı ve en hızlı kriptodur. Bitcoin'in 1/3 milyar enerji kullanımı, Ethereum'un 1/10 milyon maliyeti, dolandırıcılık, hırsızlık, kayıp, gizlilik ve mevzuata uygunluk konusunda patentleri olan 8M tps ile yeni nesil bir kripto para birimidir.