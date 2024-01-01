DevvE | DEVVE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DevvE Hızlı Proje Tanıtımı
DevvE, piyasadaki en çevreci, en uygun fiyatlı ve en hızlı kriptodur. Bitcoin'in 1/3 milyar enerji kullanımı, Ethereum'un 1/10 milyon maliyeti, dolandırıcılık, hırsızlık, kayıp, gizlilik ve mevzuata uygunluk konusunda patentleri olan 8M tps ile yeni nesil bir kripto para birimidir.DevvE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DEVVE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDEVVE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDEVVE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000