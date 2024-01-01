DERP | DERPDEX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DERP Hızlı Proje Tanıtımı
DerpDex.com, L2 zkSync, Base chain, opBNB ve daha fazla L2 ağı üzerinde hepsi bir arada DeFi ekosistemi ve DeFi altyapı araçları ile hem yatırımcılar, hem likidite sağlayıcılar hem de yeni proje tanıtımları için üstün performans sağlayan lider merkezi likidite DeX'i olmayı hedeflemektedir.DERP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DERPDEX Token MEXC'de
MEXC Borsası, DERP (DERPDEX) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de DERPDEX
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak DERP satın almak veya MEXC DERPDEX ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için DERP tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen DERPDEX vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıDERPDEX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDERPDEX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000,000