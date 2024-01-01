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DerpDex.com, L2 zkSync, Base chain, opBNB ve daha fazla L2 ağı üzerinde hepsi bir arada DeFi ekosistemi ve DeFi altyapı araçları ile hem yatırımcılar, hem likidite sağlayıcılar hem de yeni proje tanıtımları için üstün performans sağlayan lider merkezi likidite DeX'i olmayı hedeflemektedir.