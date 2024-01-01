DEPIN1 | DEPIN1 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DEPIN1 Hızlı Proje Tanıtımı
BSC üzerinde merkeziyetsiz bir altyapı ağı inşa eden DePIN ekosistemini keşfedin. Kaynakları paylaşın, birlikte değer yaratın.DEPIN1 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DEPIN1 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDEPIN1
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıDEPIN1
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000