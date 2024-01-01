DEPC | DEPC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DEPC Hızlı Proje Tanıtımı
DePINC, Bitcoin'den türetilen Burst'un Uzay İspatı (Proof of Space) ve Chia'nın Uzayzaman İspatı (Proof of Spacetime) mekanizmalarının kullanımına dayanan Kapasite İspatı (Proof of Capacity) mutabakat protokolünü kullanan bir uçtan uca (P2P) dijital kripto para birimidir. Yeşil, verimli ve güvenli bir blok zinciri ağı sağlamayı amaçlamaktadır.DEPC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDEPC
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıDEPC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz