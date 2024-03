DEPC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

DePINC, Bitcoin'den türetilen Burst'un Uzay İspatı (Proof of Space) ve Chia'nın Uzayzaman İspatı (Proof of Spacetime) mekanizmalarının kullanımına dayanan Kapasite İspatı (Proof of Capacity) mutabakat protokolünü kullanan bir uçtan uca (P2P) dijital kripto para birimidir. Yeşil, verimli ve güvenli bir blok zinciri ağı sağlamayı amaçlamaktadır.