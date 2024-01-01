DEP | DEP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DEP Hızlı Proje Tanıtımı
PlayMining is the leading NFT game platform of the global GameFi (Game-based Decentralized Finance) industry. Launching on May 26th, 2020 as the world’s first Play to Earn token economy, the service now has over 2 million players from 100 countries.DEP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DEP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDEP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDEP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz30,000,000,000