Decimal geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Decimal Chain, basit ve kullanıcı için optimize edilmiş bir değer değişim aracı ve farklı seviyelerdeki özel İnternet kullanıcıları ve girişimcilere odaklanarak teknik becerilere ihtiyaç duymadan herhangi bir token için anlaşılabilir bir tasarımcı olarak ortaya çıkarılmıştır.