Decimal | DEL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Decimal Hızlı Proje Tanıtımı
Decimal Chain, basit ve kullanıcı için optimize edilmiş bir değer değişim aracı ve farklı seviyelerdeki özel İnternet kullanıcıları ve girişimcilere odaklanarak teknik becerilere ihtiyaç duymadan herhangi bir token için anlaşılabilir bir tasarımcı olarak ortaya çıkarılmıştır.Decimal geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DEL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDEL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDEL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz6,157,325,650