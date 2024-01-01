DegenReborn | DEGEN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DegenReborn Hızlı Proje Tanıtımı
DegenReborn, metin tabanlı ve AVG tarzı bir kripto yaşam simülasyon oyunudur. DegenReborn'da oyuncular, yalnızca kendileri için hazırlanmış olaylı ama bir o kadar da komik bir yaşam rotasında yeniden doğabilirler! Gemiye binin ve reenkarnasyonu parmaklarınızın ucunda hissedin.DegenReborn geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDEGEN
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıDEGEN
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000,000