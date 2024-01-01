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DegenReborn, metin tabanlı ve AVG tarzı bir kripto yaşam simülasyon oyunudur. DegenReborn'da oyuncular, yalnızca kendileri için hazırlanmış olaylı ama bir o kadar da komik bir yaşam rotasında yeniden doğabilirler! Gemiye binin ve reenkarnasyonu parmaklarınızın ucunda hissedin.