DeFi | DEFI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DeFi Hızlı Proje Tanıtımı
De.Fi, Web3 Sosyal Finans (SocialFi) ve Antivirüs platformudur. De.Fi, erişilebilirlik ve oyunlaştırma unsurlarını güncel risk azaltma teknolojisi ile bir araya getirerek, daha önce kullanılmamış fırsatları ortaya çıkarmakta ve bir sonraki 100 milyon yatırımcıyı platforma dahil etmektedir.DeFi geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DEFI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDEFI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDEFI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000