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De.Fi, Web3 Sosyal Finans (SocialFi) ve Antivirüs platformudur. De.Fi, erişilebilirlik ve oyunlaştırma unsurlarını güncel risk azaltma teknolojisi ile bir araya getirerek, daha önce kullanılmamış fırsatları ortaya çıkarmakta ve bir sonraki 100 milyon yatırımcıyı platforma dahil etmektedir.