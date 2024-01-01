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Decubate, Web3 başarınız için hepsi bir arada platformunuzdur. Son teknoloji DeFi çözümleri sunarak, girişimcileri destekleyerek ve büyüme ile başarı için sağlam bir ortam sağlayarak merkeziyetsiz ekonomi alanında devrim yaratmayı hedefliyoruz. Birlikte Web3'ün geleceğini şekillendirebiliriz.