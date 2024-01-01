Decubate | DCB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Decubate Hızlı Proje Tanıtımı
Decubate, Web3 başarınız için hepsi bir arada platformunuzdur. Son teknoloji DeFi çözümleri sunarak, girişimcileri destekleyerek ve büyüme ile başarı için sağlam bir ortam sağlayarak merkeziyetsiz ekonomi alanında devrim yaratmayı hedefliyoruz. Birlikte Web3'ün geleceğini şekillendirebiliriz.Decubate geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DCB Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDCB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDCB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000