DCARD | DCARD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DCARD Hızlı Proje Tanıtımı
Decentracard, dijital ödeme ve hizmetler dünyasında bir öncüdür. Kendimizi dijital ihtiyaçlarınız için güvenli, özel ve kullanışlı çözümler sunmaya adadık. Merkeziyetsizliğe odaklanarak, online alışveriş, uluslararası bağlantı, oyun ve yaşam tarzı hizmetlerini basitleştirirken verileriniz ve mali durumunuz üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlıyoruz.DCARD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DCARD Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDCARD
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıDCARD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000