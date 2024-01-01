Dogechain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Dogechain, NFT'ler, oyunlar ve DeFi gibi kripto uygulamalarını $Dogecoin topluluğuna getirmek için $Dogecoin'i güçlendiriyor. Ne yazık ki, $Dogecoin bu uygulamaların hiçbirini (veya diğer dApp'leri) destekleyememekte. Dogechain bunu düzeltmeyi hedefliyor. Dogechain ile Dogecoin sahipleri sadece ellerinde tutmaktan daha fazlasını yapabilir ve Dogecoin yükselmesini bekleyebilir!