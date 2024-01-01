Dogechain | DC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Dogechain Hızlı Proje Tanıtımı
Dogechain, NFT'ler, oyunlar ve DeFi gibi kripto uygulamalarını $Dogecoin topluluğuna getirmek için $Dogecoin'i güçlendiriyor. Ne yazık ki, $Dogecoin bu uygulamaların hiçbirini (veya diğer dApp'leri) destekleyememekte. Dogechain bunu düzeltmeyi hedefliyor. Dogechain ile Dogecoin sahipleri sadece ellerinde tutmaktan daha fazlasını yapabilir ve Dogecoin yükselmesini bekleyebilir!Dogechain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DC Token MEXC'de
MEXC Borsası, Dogechain (DC) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de DC
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Dogechain satın almak veya MEXC DC ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Dogechain tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen DC vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıDC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000,000