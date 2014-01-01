DASH | DASH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DASH Hızlı Proje Tanıtımı
Dash (DASH) dijital bir para birimidir. Onun yardımıyla, dünyanın herhangi bir yerindeki herkes, herhangi bir zamanda, düşük ücretlerle ve merkezi bir otoriteye güvenmeden işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilir. Dash, merkezi olmayan bir eşler arası ağa dayanır ve güvenli, kullanıcı dostu ve eşiksiz bir ödeme yöntemi sağlayan güçlü kriptografi ile garanti edilir. Dash, çevrimiçi işlemler ve günlük yaşam için taşınabilir, uygun fiyatlı, bölünebilir ve hızlı işlem dijital nakittir. Düşük işlem ücretleri ve yüksek işlem hızları sayesinde Dash, nakit ve kredi kartlarına pratik bir alternatif olarak dünya çapında kullanılmaktadır. Bununla da kalmıyor, uluslararası para transferleri için de çözümler sunuyor. Dash, özellikle geleneksel ödeme sistemlerinin giriş için teknik engellere sahip olduğu veya hiperenflasyonun mevcut para birimlerinin faydasını yok ettiği bölgelerde popülerdir.DASH geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDASH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı達世幣
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2014-01-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.2138 USDT
Maksimum Arz18,900,000