Konstellation Network | DARC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Konstellation Network Hızlı Proje Tanıtımı
Konstellation, Cosmos üzerine kurulmuş ve şu anda Solana ve Binance Smart Chain'e bağlı bir 3. Katman blok zinciri protokolüdür. IBC aktarıcıları sayesinde Konstellation, tüm blok zincirlerinde erişilebilen, farklı alanlarda (DeFi, CeFi, NFT, DAO) çeşitli Dapp'ler geliştirmeyi amaçlar. Konstellation'un birlikte çalışabilirliği, yatırımcıların zincirler arası dijital varlıklara yatırım yapmasına, çok çeşitli, itibari paraya sabitlenmiş stablecoinleri mintlemesine, NFT fırsatlarını keşfetmesine, bir oyna-kazan oyununa ve DAO'ya katılmasına olanak tanır. Ağ, Konstellation Dapps'deki yardımcı program ve Konstellation ağındaki yönetim işlemleri için gerekli olan DARC tokenleri tarafından desteklenmektedir.Konstellation Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDARC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDARC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000