Konstellation Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Konstellation, Cosmos üzerine kurulmuş ve şu anda Solana ve Binance Smart Chain'e bağlı bir 3. Katman blok zinciri protokolüdür. IBC aktarıcıları sayesinde Konstellation, tüm blok zincirlerinde erişilebilen, farklı alanlarda (DeFi, CeFi, NFT, DAO) çeşitli Dapp'ler geliştirmeyi amaçlar. Konstellation'un birlikte çalışabilirliği, yatırımcıların zincirler arası dijital varlıklara yatırım yapmasına, çok çeşitli, itibari paraya sabitlenmiş stablecoinleri mintlemesine, NFT fırsatlarını keşfetmesine, bir oyna-kazan oyununa ve DAO'ya katılmasına olanak tanır. Ağ, Konstellation Dapps'deki yardımcı program ve Konstellation ağındaki yönetim işlemleri için gerekli olan DARC tokenleri tarafından desteklenmektedir.