DAR | DAR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DAR Hızlı Proje Tanıtımı
Mines of Dalarnia bir aksiyon-macera oyunudur. Oyuncular, düşmanlarla savaşırken ve nadir eserler ve eserler bulurken MoD evreninin sırlarını ortaya çıkarmak için becerilerini ve donanımlarını geliştirerek çeşitli oyun içi öğeleri benimser ve birleştirir.DAR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDAR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDAR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz800,000,000