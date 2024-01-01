DAR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Mines of Dalarnia bir aksiyon-macera oyunudur. Oyuncular, düşmanlarla savaşırken ve nadir eserler ve eserler bulurken MoD evreninin sırlarını ortaya çıkarmak için becerilerini ve donanımlarını geliştirerek çeşitli oyun içi öğeleri benimser ve birleştirir.