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DAPPX, Oyna Kazan oyunlarının geliştirilmesini, yayınlanmasını ve para kazanılmasını destekleyen Steam benzeri bağımsız bir uygulamadır. AAA dereceli, kazan-kazan (P2E) oyunları ve blok zinciri uygulamaları için bir oyun başlatıcıdır ve piyasadaki en kullanışlı, kullanıcı dostu ve nihai dApp oyun mağazalarından biridir.