DAppstore | DAPPX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DAppstore Hızlı Proje Tanıtımı
DAPPX, Oyna Kazan oyunlarının geliştirilmesini, yayınlanmasını ve para kazanılmasını destekleyen Steam benzeri bağımsız bir uygulamadır. AAA dereceli, kazan-kazan (P2E) oyunları ve blok zinciri uygulamaları için bir oyun başlatıcıdır ve piyasadaki en kullanışlı, kullanıcı dostu ve nihai dApp oyun mağazalarından biridir.DAppstore geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDAPPX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDAPPX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,500,000,000