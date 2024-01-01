Constellation | DAG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Constellation Hızlı Proje Tanıtımı
Constellation (DAG), teorik olarak sonsuz ölçeklenebilirlik yeteneğine sahip olan bir fikir birliğine ulaşmak için yönlendirilmiş bir döngüsel olmayan grafik mimarisi kullanan bir protokoldür. DAG protokolü ve özel durum kanallarıyla Constellation, veri kaynaklarının dağıtılmış defter teknolojisine (DLT) entegre edilmesine izin vererek akıllı sözleşmelerin gelişimini yönlendiriyor.Constellation geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDAG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDAG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,693,588,685