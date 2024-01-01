Constellation geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Constellation (DAG), teorik olarak sonsuz ölçeklenebilirlik yeteneğine sahip olan bir fikir birliğine ulaşmak için yönlendirilmiş bir döngüsel olmayan grafik mimarisi kullanan bir protokoldür. DAG protokolü ve özel durum kanallarıyla Constellation, veri kaynaklarının dağıtılmış defter teknolojisine (DLT) entegre edilmesine izin vererek akıllı sözleşmelerin gelişimini yönlendiriyor.