Seascape Crowns | CWS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Seascape Crowns Hızlı Proje Tanıtımı
Crown Platform is an established digital token (CRW), powered by an environment-friendly, Masternode Proof of Stake blockchain, enabling all users to stake CRW, use a voting right to shape the code, build decentralised applications and tokenise assets via Non-Fungible Tokens (NFTs)Seascape Crowns geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CWS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCWS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCWS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-02-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000