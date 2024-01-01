CWEB | CWEB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CWEB Hızlı Proje Tanıtımı
Coinweb, mevcut blok zinciri teknolojisiyle ilgili temel sorunları ele alır. Coinweb, gerçek dünya kullanımı için gerçek müşterek çalışmaya izin veren ilk genel amaçlı blok zinciri platformu olmayı hedeflemektedir. Bunu başarmak için geleneksel işletmelerle işbirliği yapmak konusunda istekliyiz. Coinweb'in benzersiz yaklaşımının altındaki temel yapı taşı InChain mimarisidir. Coinweb dApp'lerinin temel sorunlarına radikal yeni çözümler sunan InChain mimarisidir. InChain mimarisi, daha az ödün vererek blok zinciri müşterek çalışabilirliğinden maksimum düzeyde yararlanmayı mümkün kılar. InChain mimarisi, bir blok zincirinin durumunu farklı bir şekilde kanıtlar. Bunun Coinweb platformu ve dApp'ler için büyük etkileri bulunur. Bu yeni yaklaşımla, temeldeki zincirlerin özelliklerini korumak ve dApp'lerin verimliliğini ve kullanışlılığını önemli ölçüde artırmak mümkündür.CWEB geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCWEB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCWEB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz7,680,000,000