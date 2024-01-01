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Coinweb, mevcut blok zinciri teknolojisiyle ilgili temel sorunları ele alır. Coinweb, gerçek dünya kullanımı için gerçek müşterek çalışmaya izin veren ilk genel amaçlı blok zinciri platformu olmayı hedeflemektedir. Bunu başarmak için geleneksel işletmelerle işbirliği yapmak konusunda istekliyiz. Coinweb'in benzersiz yaklaşımının altındaki temel yapı taşı InChain mimarisidir. Coinweb dApp'lerinin temel sorunlarına radikal yeni çözümler sunan InChain mimarisidir. InChain mimarisi, daha az ödün vererek blok zinciri müşterek çalışabilirliğinden maksimum düzeyde yararlanmayı mümkün kılar. InChain mimarisi, bir blok zincirinin durumunu farklı bir şekilde kanıtlar. Bunun Coinweb platformu ve dApp'ler için büyük etkileri bulunur. Bu yeni yaklaşımla, temeldeki zincirlerin özelliklerini korumak ve dApp'lerin verimliliğini ve kullanışlılığını önemli ölçüde artırmak mümkündür.