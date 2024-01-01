Cryowar | CWAR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Cryowar Hızlı Proje Tanıtımı
CRYOWAR, Unreal Engine'de ve Solana ağında geliştirilen gerçek zamanlı çok oyunculu bir PVP arena NFT oyunudur. Oyuncular, geniş bir Bilim Kurgu Ortaçağ oyun dünyasında şiddetli çoklu-krallık savaşlarına katılırlar.Cryowar geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCWAR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCWAR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000