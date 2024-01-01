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CRYOWAR, Unreal Engine'de ve Solana ağında geliştirilen gerçek zamanlı çok oyunculu bir PVP arena NFT oyunudur. Oyuncular, geniş bir Bilim Kurgu Ortaçağ oyun dünyasında şiddetli çoklu-krallık savaşlarına katılırlar.