CVX | CVX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CVX Hızlı Proje Tanıtımı
Convex, Curve.fi likidite sağlayıcılarının, CRV'yi kendilerini kilitlemeden işlem ücretleri kazanmalarına ve artırılmış CRV talep etmelerine olanak tanır. Likidite sağlayıcıları, minimum çabayla artırılmış CRV ve likidite madenciliği ödülleri alabilir.CVX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CVX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCVX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCVX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000