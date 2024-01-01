Carrieverse | Cvtx Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Carrieverse Hızlı Proje Tanıtımı
Cling Platform ile Carrieverse, Life-logging Metaverse olmayı hedefleyen bir blok zinciri platformudur. Hedef kitlemiz yalnızca kripto kullanıcıları değil, aynı zamanda içerik tüketimi, içerik üretimi, sosyal etkileşimler için Milenyum Kuşağı, Z Kuşağı ve Alfa Kuşağıdır. Böylece sağlam bir kullanıcı topluluğu, çeşitli ve etkili içerik üreticiler oluşturmayı hedefliyoruz.Carrieverse geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Cvtx Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCVTX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCVTX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000