Carrieverse geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Cling Platform ile Carrieverse, Life-logging Metaverse olmayı hedefleyen bir blok zinciri platformudur. Hedef kitlemiz yalnızca kripto kullanıcıları değil, aynı zamanda içerik tüketimi, içerik üretimi, sosyal etkileşimler için Milenyum Kuşağı, Z Kuşağı ve Alfa Kuşağıdır. Böylece sağlam bir kullanıcı topluluğu, çeşitli ve etkili içerik üreticiler oluşturmayı hedefliyoruz.