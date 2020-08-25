PowerPool | CVP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PowerPool Hızlı Proje Tanıtımı
Power Pool, yönetişim tokenlerini bir havuzda toplamak için uygun bir çözüm sunan bir protokoldür. Token sahiplerinin yönetişim tokenlerini ödünç vermesine, bir havuzda toplamasına, ödünç almasına, bundan gelir elde etmesine ve Ethereum tabanlı protokollerde yönetişim gücü biriktirmesine olanak tanır. Power Pool'un misyonu, yönetişim tokenlerinin faydasını son kullanıcılara genişletmek ve Defi ekosisteminde karar verme konusunda yeni bir koordinasyon düzeyi sağlamaktır.PowerPool geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CVP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCVP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-08-25
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000