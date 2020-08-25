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Power Pool, yönetişim tokenlerini bir havuzda toplamak için uygun bir çözüm sunan bir protokoldür. Token sahiplerinin yönetişim tokenlerini ödünç vermesine, bir havuzda toplamasına, ödünç almasına, bundan gelir elde etmesine ve Ethereum tabanlı protokollerde yönetişim gücü biriktirmesine olanak tanır. Power Pool'un misyonu, yönetişim tokenlerinin faydasını son kullanıcılara genişletmek ve Defi ekosisteminde karar verme konusunda yeni bir koordinasyon düzeyi sağlamaktır.