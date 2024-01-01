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CULT, CULT DAO'nun alınıp satılabilir likitide tokenidir. CULT ile işlem yapmak, merkeziyetsiz teknolojilere yapılan yatırımları finanse etmek için DAO hazinesini yavaşça besleyerek protokole katkıda bulunacaktır. Bu getiriler, tüm CULT işlemlerinde %0,4 kesinti yapılarak elde edilir.