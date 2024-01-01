CULT | CULT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CULT Hızlı Proje Tanıtımı
CULT, CULT DAO'nun alınıp satılabilir likitide tokenidir. CULT ile işlem yapmak, merkeziyetsiz teknolojilere yapılan yatırımları finanse etmek için DAO hazinesini yavaşça besleyerek protokole katkıda bulunacaktır. Bu getiriler, tüm CULT işlemlerinde %0,4 kesinti yapılarak elde edilir.CULT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CULT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCULT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCULT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz6,666,666,666,666