Cortex | CTXC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Cortex Hızlı Proje Tanıtımı
Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution.
Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.Cortex geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CTXC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCTXC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCTXC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2018-02-18
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz299,792,458