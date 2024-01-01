CTP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Tomorrow's Smart Data Factory, Yapay Zeka cilt taramasının kişiselleştirilmiş kozmetik çözümlerle buluştuğu ve M2E'nin (Hareket Et Kazan) bir versiyonu olan S2E (Tara Kazan) sistemimizle ödüller kazandığı yer. Yapay zeka hassasiyeti ve entegre $CTP ödülleri ile cilt bakımında devrim yaratmak için bize katılın. Her taramanın sizi, cildinizin en iyi haline yaklaştırdığı Tomorrow's Smart Data Factory ile geleceği deneyimleyin.