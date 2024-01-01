CTN | CTN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CTN Hızlı Proje Tanıtımı
Continuum Finance is a decentralized financial aggregator for automated token exchange, money market and liquidity protocol built on multiple ecosystems. It is designed around ease-of-use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent extraction. It is useful for traders and functions particularly well as a component of other smart contracts which facilitates the AMM token swaps, money market to generate the interest rate, and requires guaranteed on-chain liquidity for depositing and lending.CTN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CTN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCTN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCTN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz330,000,000