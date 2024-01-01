CertiK | CTK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CertiK Hızlı Proje Tanıtımı
CertiK Chain is a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) blockchain built with the Cosmos SDK. It aims to act as the basis where blockchain infrastructure and decentralized applications can be built securely.CertiK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CTK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCTK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCTK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,183,153