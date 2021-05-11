Casper | CSPR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Casper Hızlı Proje Tanıtımı
Casper, kurumsal ve geliştiricilerin benimsenmesi amacıyla optimize edilmiş hisse senedi blok zinciri ağı kanıtıdır. Casper Ağı, Doğru Yazılım Dili (CBC) Casper özelliği üzerine inşa edilmiş ilk canlı blok zinciridir ve ağın sürdürülebilir yeni pazarlar oluşturmasına ve performans ya da güvenlikten ödün vermeden neredeyse tüm varlıkları tokenize ederek değerin ortaya çıkmasına olanak sağlar. Casper'daki etkinlik, ağın yerel tokeni CSPR tarafından yönetilir.Casper geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CSPR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCSPR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCSPR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-05-11
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000