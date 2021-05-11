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Casper, kurumsal ve geliştiricilerin benimsenmesi amacıyla optimize edilmiş hisse senedi blok zinciri ağı kanıtıdır. Casper Ağı, Doğru Yazılım Dili (CBC) Casper özelliği üzerine inşa edilmiş ilk canlı blok zinciridir ve ağın sürdürülebilir yeni pazarlar oluşturmasına ve performans ya da güvenlikten ödün vermeden neredeyse tüm varlıkları tokenize ederek değerin ortaya çıkmasına olanak sağlar. Casper'daki etkinlik, ağın yerel tokeni CSPR tarafından yönetilir.