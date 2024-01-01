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Crust Network | CRU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Crust Network Hızlı Proje Tanıtımı

Crust Network, üç temel değerimiz olan merkeziyetsizlik, gizlilik ve güvenceyi gerçekleştirmek için tasarlanmış merkeziyetsiz bir bulut depolama sağlayıcısıdır: Crust, IPFS gibi çoklu depolama katmanı protokollerini destekler ve kullanıcılara anında erişilebilen zincir üstü depolama işlevleri sunar. Crust'ın teknik yığını, veri işlemeyi ve hesaplamayı da destekleyebilir. Crust Network, NFT ve Metaverse Metadata depolama, kişisel dosya depolama ve Web Sitesi/dApp hosting olmak üzere üç ana işlevi vardır.
Crust Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

CRU Token MEXC'de

MEXC Borsası, Crust Network (CRU) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de CRU alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Crust Network satın almak veya MEXC CRU ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Crust Network tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen CRU vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıCRU
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCRU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz20,000,000
CRU Fiyat HesaplayıcıCrust Network Satın Alma

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