Crust Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Crust Network, üç temel değerimiz olan merkeziyetsizlik, gizlilik ve güvenceyi gerçekleştirmek için tasarlanmış merkeziyetsiz bir bulut depolama sağlayıcısıdır: Crust, IPFS gibi çoklu depolama katmanı protokollerini destekler ve kullanıcılara anında erişilebilen zincir üstü depolama işlevleri sunar. Crust'ın teknik yığını, veri işlemeyi ve hesaplamayı da destekleyebilir. Crust Network, NFT ve Metaverse Metadata depolama, kişisel dosya depolama ve Web Sitesi/dApp hosting olmak üzere üç ana işlevi vardır.