CREPE | CREPE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CREPE Hızlı Proje Tanıtımı
Crepe, varlıkları yönetmek için yapay zeka destekli merkeziyetsiz bir sistem oluşturan bir projedir. PaaM™ (Planetary Augmented Asset Makerspace) adlı motor, kullanıcıların Dünya üzerindeki çeşitli varlıkları tokenlere dönüştürmesine ve paylaşmasına olanak tanıyor. Finans uzmanları, varlıkları yenilikçi stratejilerle birleştirerek benzersiz ürünler tasarlayabiliyor. Düzenli kullanıcılar bu ürünleri tek bir tıklamayla kolayca satın alabilir ve elde edilen gelirden kazanmaya başlayabilir.CREPE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CREPE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCREPE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCREPE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000