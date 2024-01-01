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Crepe, varlıkları yönetmek için yapay zeka destekli merkeziyetsiz bir sistem oluşturan bir projedir. PaaM™ (Planetary Augmented Asset Makerspace) adlı motor, kullanıcıların Dünya üzerindeki çeşitli varlıkları tokenlere dönüştürmesine ve paylaşmasına olanak tanıyor. Finans uzmanları, varlıkları yenilikçi stratejilerle birleştirerek benzersiz ürünler tasarlayabiliyor. Düzenli kullanıcılar bu ürünleri tek bir tıklamayla kolayca satın alabilir ve elde edilen gelirden kazanmaya başlayabilir.