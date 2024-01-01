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Cardiocoin, gerçek egzersizi oyunlaştırarak, metaverse ve spor içerikleriyle birleştiren bir Kazanmak için Hareket Et ve Kazanmak için Oyna protokolüdür. Diğer Kazanmak için Hareket Et projelerinden farklı olarak, Cardio, Gerçek fitness verilerini izleyen, dünya çapında patentli ve tescilli bir teknolojiye sahiptir, böylece token ekosistemimiz çok daha güvenilirdir (hile yapılamayan), yani kullanıcılar doğrulanmış egzersizler için daha fazla ödüllendirilir. Metabike (Home Fitness) ve Metarun (Gym Fitness), gerçek egzersiz ve metaverse etkinlikleri arasındaki köprüdür. Exer-gaming ile kazanın ve zindeliğinizin geleceğine bugünden destek sağlayın!