CRDC | CRDC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CRDC Hızlı Proje Tanıtımı
Cardiocoin, gerçek egzersizi oyunlaştırarak, metaverse ve spor içerikleriyle birleştiren bir Kazanmak için Hareket Et ve Kazanmak için Oyna protokolüdür. Diğer Kazanmak için Hareket Et projelerinden farklı olarak, Cardio, Gerçek fitness verilerini izleyen, dünya çapında patentli ve tescilli bir teknolojiye sahiptir, böylece token ekosistemimiz çok daha güvenilirdir (hile yapılamayan), yani kullanıcılar doğrulanmış egzersizler için daha fazla ödüllendirilir. Metabike (Home Fitness) ve Metarun (Gym Fitness), gerçek egzersiz ve metaverse etkinlikleri arasındaki köprüdür. Exer-gaming ile kazanın ve zindeliğinizin geleceğine bugünden destek sağlayın!CRDC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCRDC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCRDC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz12,000,000,000