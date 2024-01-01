Cracle | CRAC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Cracle Hızlı Proje Tanıtımı
CRACLE, blok zinciri ve çeşitli içerikleri birleştiren yenilikçi bir Total Metaverse Platformu'dur.Cracle geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CRAC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCRAC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCRAC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,700,000,000,000,000