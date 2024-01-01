CPOS | CPOS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CPOS Hızlı Proje Tanıtımı
Crypto POS sistemi kullanıcı dostu ve sezgiseldir, bu nedenle çalışanlarınız eğitim almadan kullanabilir. Adımları takip etmek basittir ve işletmenizde büyük değişiklikler yapmanıza gerek yoktur.
Herhangi bir sorun ortaya çıkarsa, ek destek materyallerine hızlı erişimin yanı sıra sorunu çözmenize yardımcı olacak bir destek ekibi de mevcuttur.CPOS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CPOS Token MEXC'de
MEXC Borsası, CPOS (CPOS) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de CPOS
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak CPOS satın almak veya MEXC CPOS ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için CPOS tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen CPOS vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıCPOS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCPOS
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz149,300,975,264.46