CPOS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Crypto POS sistemi kullanıcı dostu ve sezgiseldir, bu nedenle çalışanlarınız eğitim almadan kullanabilir. Adımları takip etmek basittir ve işletmenizde büyük değişiklikler yapmanıza gerek yoktur. Herhangi bir sorun ortaya çıkarsa, ek destek materyallerine hızlı erişimin yanı sıra sorunu çözmenize yardımcı olacak bir destek ekibi de mevcuttur.