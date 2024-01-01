Crystal Palace FT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

CPFC Fan Tokeni, Crystal Palace FC taraftarlarının kulüp kararları üzerinde tokenize edilmiş bir etkiye sahip olmalarını sağlar. Taraftarlar, çok çeşitli kulüp kararlarında rol alabilir ve bunu yaparken paranın satın alamayacağı ödüller ve deneyimler kazanabilir.