Crystal Palace FT | CPFC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Crystal Palace FT Hızlı Proje Tanıtımı
CPFC Fan Tokeni, Crystal Palace FC taraftarlarının kulüp kararları üzerinde tokenize edilmiş bir etkiye sahip olmalarını sağlar. Taraftarlar, çok çeşitli kulüp kararlarında rol alabilir ve bunu yaparken paranın satın alamayacağı ödüller ve deneyimler kazanabilir.Crystal Palace FT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCPFC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCPFC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000