COTI, katman-1 blok zinciri tabanlı bir ödeme ekosistemidir. COTI, geleneksel blok zincirlerinden farklı olarak, işlemleri doğrulamak için Proof of Work (PoW) veya Proof of Stake (PoS) güvenmez. Proof of Work (PoT), yönlendirilmiş döngüsel olmayan grafik (DAG) veri yapısını Proof of Stake (PoW) ile birleştiren bir fikir birliği algoritmasıdır. PoT, işlem maliyetlerini azaltabilir ve verimi 100.000 TPS'ye kadar artırabilir.Yerel token COTI, üç ayrı ana ağ üzerinde çalışır. COTI, işlem ücretlerini ödemek için kullanılır ve ödül kazanmak için Hazine'ye yatırılabilir. COTI ve diğer kripto para birimleri, COTI Visa banka kartıyla mal ve hizmetler için ödeme yapmak için de kullanılabilir. COTI MultiDAG 2.0, geliştiricilerin, tüccarların ve işletmelerin ölçeklenebilirlik, yüksek verim, düşük maliyet ve COTI Pay Business gibi kullanıcı dostu ödeme araçları gibi Trustchain özelliklerini devralan jetonları yayınlamasına olanak tanıyacak.