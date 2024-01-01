COTI | COTI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
COTI Hızlı Proje Tanıtımı
COTI, katman-1 blok zinciri tabanlı bir ödeme ekosistemidir. COTI, geleneksel blok zincirlerinden farklı olarak, işlemleri doğrulamak için Proof of Work (PoW) veya Proof of Stake (PoS) güvenmez. Proof of Work (PoT), yönlendirilmiş döngüsel olmayan grafik (DAG) veri yapısını Proof of Stake (PoW) ile birleştiren bir fikir birliği algoritmasıdır. PoT, işlem maliyetlerini azaltabilir ve verimi 100.000 TPS'ye kadar artırabilir.Yerel token COTI, üç ayrı ana ağ üzerinde çalışır.
COTI, işlem ücretlerini ödemek için kullanılır ve ödül kazanmak için Hazine'ye yatırılabilir. COTI ve diğer kripto para birimleri, COTI Visa banka kartıyla mal ve hizmetler için ödeme yapmak için de kullanılabilir. COTI MultiDAG 2.0, geliştiricilerin, tüccarların ve işletmelerin ölçeklenebilirlik, yüksek verim, düşük maliyet ve COTI Pay Business gibi kullanıcı dostu ödeme araçları gibi Trustchain özelliklerini devralan jetonları yayınlamasına olanak tanıyacak.COTI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCOTI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCOTI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000