CORE | CORE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CORE Hızlı Proje Tanıtımı
Core, EVM Uyumlu bir L1 zinciridir. Yetkilendirilmiş BTC madenciliği karması ve yetkilendirilmiş Proof of Stake kombinasyonunu kullanarak ağı koruyan "Satoshi Plus" adlı yeni fikir birliği mekanizması tarafından güvence altına alınmıştır. Core, Bitcoin'in merkeziyetsiz olması ve güvenliği ile bir EVM zincirinin oluşturulabilirliğini sağlar. Blok zincirinin üçlü çelişkisini çözer.CORE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCORE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCORE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,100,000,000