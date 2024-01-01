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Core, EVM Uyumlu bir L1 zinciridir. Yetkilendirilmiş BTC madenciliği karması ve yetkilendirilmiş Proof of Stake kombinasyonunu kullanarak ağı koruyan "Satoshi Plus" adlı yeni fikir birliği mekanizması tarafından güvence altına alınmıştır. Core, Bitcoin'in merkeziyetsiz olması ve güvenliği ile bir EVM zincirinin oluşturulabilirliğini sağlar. Blok zincirinin üçlü çelişkisini çözer.