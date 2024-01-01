Convergence | CONV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Convergence Hızlı Proje Tanıtımı
Convergence is a new age protocol allowing both retail and enterprise users to swap between real-world assets and blockchain-based DeFi utility tokens seamlessly. Convergence aims to be the go-to decentralized interchangeable assets protocol.Convergence geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CONV Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCONV
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCONV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000