BRC20.COM | COM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BRC20.COM Hızlı Proje Tanıtımı
BRC20.com, BRC20 ekosistemine kritik altyapı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Ekip, bir gösterge paneli platformunun yanı sıra büyüyen BRC20 ekosistemi için özel olarak tasarlanmış keşif araçlarını ve ilk Bitcoin DeFi protokolü olan .COM tokeni kullanıma sundu.BRC20.COM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
COM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCOM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCOM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000