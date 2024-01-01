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BRC20.com, BRC20 ekosistemine kritik altyapı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Ekip, bir gösterge paneli platformunun yanı sıra büyüyen BRC20 ekosistemi için özel olarak tasarlanmış keşif araçlarını ve ilk Bitcoin DeFi protokolü olan .COM tokeni kullanıma sundu.